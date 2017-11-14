Видео: Boston Dynamics показали своего самого милого робота

Компания Boston Dynamics показали обновленную версию своего робота Boston Dynamics с цветными панелями, закрывающими механизмы. Робота уже называют "наименее устрашающим" из всех продуктов компании.

Компания Boston Dynamics представила новую версию своего робота SpotMini. Механизм на четырех ногах впервые сделали в цвете. Провода и детали закрыли желтыми панелями. Из-за такого яркого оформления интернет уже зовет нового робота "наименее устрашающим" из остальных детищ Boston Dynamics.

В коротком ролике собакоподобный робот вбегает в кадр, припадает на передние "лапы", а затем убегает за стену. В конце ролика появляется надпись "Coming soon". Не понятно, что будет скоро: более развернутое видео о новой модели или же запуск его в серийное производство.

Компания Boston Dynamics с 2017 года принадлежит японской корпорации Softbank. Роботы изобретателей приобрели огромную популярность в интернете. Человекоподобного робота на демонстрационных видео заставляли поднимать коробки, при этом выбивая их из его механических рук. А четырехногих роботов-собак постоянно пинали, чтобы показать их способность к сохранению устойчивости.

Видео: Youtube / BostonDynamics