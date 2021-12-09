Водители встали в пробку на КАД у Кудрово из-за ДТП с грузовиками

Авария произошла напротив "Меги".

Грузовик потерял бетонные плиты, которые перевозил, посреди КАД. Две полосы для движения оказались перекрыты, сообщили очевидцы днем 9 декабря.

ДТП произошло на внешнем кольце в районе Кудрово. Судя по кадрам с места, на встречной полосе другая фура стала участником аварии. Столкнулись ли они с друг другом или это разные ДТП — пока неясно. Скорее всего, сваи могли помять грузовик, который двигался в противоположном направлении.

В обе стороны на КАД образовалась серьезная пробка. Водители стоят от Вантового моста и от развязки с Косыгина.

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб