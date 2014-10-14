В Петербурге проезд для льготников на пригородных автобусах станет бесплатным

Законопроект в ближайшее время направят на рассмотрение и утверждение в Законодательное Собрание города.

На совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства рассмотрели и одобрили разработанный комитетом по транспорту Петербурга законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 25 июня.

Согласно документу, будет закреплено на постоянной основе право льготных категорий граждан на бесплатный проезд в автобусах пригородного сообщения в период с 27 апреля по 31 октября.

До апреля 2022 года льготники могли приобрести разовый проездной билет за 10% от стоимости тарифа. После перехода на Новую модель транспортного обслуживания мы ввели единый тариф на проезд в наземном транспорте на всей территории Петербурга, и весь общественный транспорт города стал социальным. При этом ежегодно в дачный сезон мы предоставляем бесплатный проезд в пригородных автобусах отдельным категориям граждан. Теперь мы законодательно закрепляем эту меру поддержки на постоянной основе. Сейчас коллеги из Ленобласти проводят масштабную транспортную реформу. Нам предстоит большая совместная работа по синхронизации в части предоставляемых льгот на транспорте. И мы рассчитываем, что количество маршрутов, где будет возможен бесплатный проезд для льготников в дачный период, будет увеличиваться. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Бесплатно на автобусах в дачный сезон смогут ездить пенсионеры, ветераны труда и военной службы, женщины с почетным званием "Мать-героиня", почетные доноры России и СССР, получатели ежемесячной денежной выплаты за счет средств федерального бюджета (инвалиды, ветераны боевых действий и другие). Мера распространится на 60 маршрутов.

Законопроект в ближайшее время направят на рассмотрение и утверждение в Законодательное Собрание Петербурга.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)