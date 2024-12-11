Бастрыкин заинтересовался нападением на пенсионерку в Петербурге из-за кормления голубей

Потерпевшая имеет инвалидность.

Глава СК РФ поручил доложить по уголовному делу о противоправных действиях в отношении пенсионерки в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, на Большом Сампсониевском проспекте супруги напали на 67-летнюю местную жительницу, которая кормила голубей. Потерпевшая имеет инвалидность.

В результате случившегося пенсионерка получила травмы живота и ноги. Отмечается, что она не покидает свою квартиру, поскольку опасается повторения ситуации.

В ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что подростки сломали сверстнику нос в туалете петербургского ТЦ.

Фото: пресс-служба СК РФ