Глава СК поручил возбудить дело о наезде на сотрудника ДПС вблизи КАДа

Уроженец Кыргызстана пытался пробиться на КАД во время перекрытия трассы из-за саммита ЕЭС.

Руководитель СК России поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях иностранного таксиста, который попытался наехать на правоохранителя в районе петербургского КАДа. Об этом рассказали в информационном центре Следственного Комитета РФ.

Напомним, что инцидент произошел вечером 25 декабря в Красногвардейском районе Северной столицы. Сотрудники ДПС преследовали 26-летнего таксиста, который отказался подчиняться требованиям правоохранителям и пытался скрыться с места происшествия.

Причиной противоправных действий водителя стало временное перекрытие Кольцевой автодороги. Трассу перекрывали на время проведения в связи с проведением неформальных встреч глав государств СНГ и саммитом Евразийского экономического союза. Мужчина проигнорировал ограничение движения и выехал на полосу встречного движения, совершив при этом попытку наезда на одного из сотрудников ДПС.

В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту организована процессуальная проверка. Фигурант является гражданином Республики Кыргызстан. Информационный центр СК России

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Фото: СК России