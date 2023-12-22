Глава СК РФ заинтересовался делом об отравлении жительницы Петербурга на татуаже

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

В центральный аппарат СК РФ предоставят информацию о расследовании обстоятельств некачественного оказания косметологических услуг в квартире дома по Владимирскому проспекту. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, 24-летнюю девушку госпитализировали в реанимацию из салона на дому из-за чрезмерной дозы новокаина, которую мастер ввел для снижения боли при выполнении татуажа. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить об обстоятельствах произошедшего и о первоначальных результатах расследования. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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