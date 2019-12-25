Запущены дополнительные авиарейсы из Вологды в Петербург и Москву

Забронировать билеты можно на сайте Вологодского авиационного предприятия.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о старте продажи билетов на дополнительные авиарейсы 31 декабря в Москву и Петербург.

Рейс Вологда-Москва вылетает в 8 часов утра, обратный рейс из Внуково — в 10:30. Рейс Вологда-Санкт-Петербург отправляется в 9 часов утра, прибытие в Пулково планируется в 11:45. Забронировать билеты можно на сайте Вологодского авиационного предприятия.

Филимонов также добавил, что Вологодское авиационное предприятие начнет работать в праздничные дни с 2 января.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал самым востребованным новогодним авианаправлением у россиян.

Фото: Pxhere