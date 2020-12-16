"Ведомости": из российских аптек начинает исчезать феназепам

Это объясняется новыми требованиями Минздрава России.

Российские аптеки отказываются от продажи успокоительного средства феназепам. Об этом сообщает газета "Ведомости". Предположительно это связано с ужесточением Минздравом РФ правил его продажи.

По данным издания, российские аптеки не в состоянии выполнить новые требования. Минздрав с марта 2021 года начал относить феназепам к сильнодействующим препаратам, которые подлежат строгому учету. Теперь для продажи феназепама аптеки должны иметь специальную лицензию. После выдвижения таких требований, они стали оформлять возврат и отказываться от закупок новых партий.

"Ведомости" сообщают, что не все дистрибьюторы согласились принять препарат назад. Они пояснили это отсутствием помещений для хранения феназепама.

По данным одного из производителей препарата, раньше его можно было приобрести по рецепту в более чем 70% аптек страны. Сейчас только пять процентов аптек имеют лицензию на продажу и приобретение феназепама.

Ранее Минздрав одобрил клинические исследования "ЭпиВакКороны-Н".

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