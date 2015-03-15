Минздрав одобрил клинические исследования "ЭпиВакКороны-Н"

В испытании вакцины примут участие три сотни добровольцев.

Министерство здравоохранения России одобрило клинические исследования вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н". Автор разработки – центр "Вектор".

Разрешение получено на первую и вторую фазы испытаний, информация об этом появилась в реестре разрешений на проведение исследований. Планируется, что работы, которые стартовали с 8 апреля, закончатся 30 сентября 2021 года.

В испытании вакцины примут участие три сотни добровольцев, которым будет от 18 до 60 лет. Проверят эффект вакцины на базе подразделения Федерального медико-биологического агентства в Новосибирской области.

Директор НИИ Пастера ранее сравнил две вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список мест, в которых можно привиться от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона". В общей сложности препарат завезли в 41 пункт.

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