Трехлетняя девочка отравилась "Феназепамом" в Ленобласти

Она съела таблетки по недосмотру родителей.

В Ленинградской области девочка отравилась таблетками отца. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне из городской больницы №3 поступила телефонограмма, в которой сообщалось о том, что из Ленинградской области, СНТ "Заречное" с отравлением "Феназепамом в тяжелом состоянии госпитализирована трехлетняя девочка.

Она съела таблетки по недосмотру родителей, лекарства принимает отец по назначению врача.

Ранее петербургская восьмиклассница отравилась жаропонижающим.

Фото: Piter.TV