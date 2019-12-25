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Трехлетняя девочка отравилась "Феназепамом" в Ленобласти
Сегодня, 9:01
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nastya960

Трехлетняя девочка отравилась "Феназепамом" в Ленобласти

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Она съела таблетки по недосмотру родителей.

В Ленинградской области девочка отравилась таблетками отца. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне из городской больницы №3 поступила телефонограмма, в которой сообщалось о том, что из Ленинградской области, СНТ "Заречное" с отравлением "Феназепамом в тяжелом состоянии госпитализирована трехлетняя девочка.

Она съела таблетки по недосмотру родителей, лекарства принимает отец по назначению врача.

Ранее петербургская восьмиклассница отравилась жаропонижающим.

Фото: Piter.TV

Теги: отравление, таблетки
Категории: Лента новостей,

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