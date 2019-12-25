Трехлетняя девочка отравилась "Феназепамом" в Ленобласти

В Ленинградской области девочка отравилась таблетками отца. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Накануне из городской больницы №3 поступила телефонограмма, в которой сообщалось о том, что из Ленинградской области, СНТ "Заречное" с отравлением "Феназепамом в тяжелом состоянии госпитализирована трехлетняя девочка.
Она съела таблетки по недосмотру родителей, лекарства принимает отец по назначению врача.
Ранее петербургская восьмиклассница отравилась жаропонижающим.
Фото: Piter.TV
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