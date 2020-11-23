Власти Алтайского края проверят информацию о смерти пятиклассницы

Предполагается, что девочка умерла после того, как ее отчитала завуч лицея.

Детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева и представители регионального Минобразования поедут в город Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации вокруг смерти 12-летней ученицы лицея "Эрудит". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в правительстве Алтайского края.

Согласно информации из соцсетей, ученица пятого класса лицея "Эрудит" скончалась 8 апреля якобы после беседы с завучем. Та, по утверждениям свидетелей, отругала девочку за ролик в TikTok. Предполагается, что школьница совершила самоубийство.

Завтра утром уполномоченный и представители министерства образования и науки выедут в Рубцовск, чтобы на месте разобраться в ситуации. Будет организован личный прием родителей учащихся лицея", - сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее российский суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за призывы к незаконным митингам.

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