Активисты Центрального района просят Никиту Михалкова защитить исторические дома

Они считают, что режиссер со своими связями может обратить внимание на снос исторических зданий.

Активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания" решили обратиться к режиссеру Никите Михалкову. Они объяснили свое решение тем, что у Народного артиста РСФСР есть контакт к теми, кто способен решить проблемы. В данном случае речь идет об уничтожении исторического наследия Петербурга.

Болью в сердцах петербуржцев отзывается то, что происходит с нашим любимым городом, некогда блистательной столицей Российской империи. Созданный гением Петра, ставший символом неколебимого мужества во время Великой Отечественной войны, выстоявший в суровые годы блокады, любовно восстановленный в послевоенные годы, - сейчас этот ГОРОД РАЗРУШАЕТСЯ, исчезая прямо на наших глазах... говорится в открытом письме.

Активисты отмечают, что Петербург — это не только Петропавловская крепость, Эрмитаж, Казанский собор, Михайловский замок и другие достопримечательности. Город также состоит из небольших особняков, которые также относятся к историческим домам "рядовой" застройки. Вместе с ними уходит история.



Также в письме выражено недовольство КГИОП, который, по словам авторов, якобы "обслуживает интересы строительного бизнеса".



По мнению петербуржцев, уничтожение исторических зданий происходит не только из-за желания прибыли, но и целенаправленного уничтожения культуры. В качестве примера приведено здание манежа лейб-гвардии Финляндского полка, которое было снесено. Официально дом не является памятником. Недавно начался снос здания торговых бань Екимовой. Он был остановлен судом, но какое-то время демонтаж продолжался.

Уважаемый Никита Сергеевич, ПРОСИМ ВМЕШАТЬСЯ и попросить повлиять на ситуацию, донеся ее высшим лицам государства, несмотря на то, что мы понимаем всю их занятость в данный момент. Но борьба с внешним врагом может оказаться обесцененной, если мы не поставим на место тех, кто ПОДРЫВАЕТ нашу СТРАНУ изнутри.

Полный текст обращения можно прочитать здесь.

Фото: Живем на Васильевском | Васильевский остров