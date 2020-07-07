Актер Эллиот Пейдж показал фото после операции по удалению груди

Актер Эллиот Пейдж в конце 2020-го совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина.

Актер Эллиот Пейдж, в конце 2020-го совершивший каминг-аут как трансгендерный мужчина, впервые показал обнаженное тело после операции по удалению груди. Артист опубликовал снимок в своем Instagram.

Пост за 15 часов собрал более двух миллионов лайков. Подписчики также похвалили прекрасную физическую форму актера.

О том, что Пейдж удалил грудь, стало известно в марте. Артист признался, что операция позволила ему чувствовать себя комфортно в собственном теле.

В фильмографии тогда еще Эллен Пейдж такие картины, как "Джуно", "Начало", "Люди Икс: Дни минувшего будущего".

Фото: Instagram / @elliotpage