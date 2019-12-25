Актриса Эллен Пейдж попросила считать ее мужчиной Эллиотом

Это уже не первый каминг-аут артиста.

Канадская актриса Эллен Пейдж, известная ролями в фильмах "Джуно" и "Начало", снова совершила каминг-аут. На своей странице в Twitter она поменяла имя на "Эллиот Пейдж" и объявила себя трансгендером.

Это уже не первый каминг-аут актрисы, в 2014 году она рассказала, что является лесбиянкой.

Я – трансперсона, мои местоимения – он/они, а меня зовут Эллиот. Я счастлив, что пишу это. Счастлив быть здесь. Эллиот Пейдж

Актер признался, что боится агрессии в свой адрес, потому что только в текущем году были убиты около 40 человек, большинство из которых были чернокожими и латиноамериканскими трансженщинами. В свой адрес артист попросил употреблять местоимения "он/они".

Эллен (Эллиот) Пейдж известна(ен) также по фильмам "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Американское преступление", сериалу "Академия Амбрелла".

В феврале звезда сериала "Интерны" сделал каминг-аут в России.

Фото: стоп-кадр из фильма "Начало"