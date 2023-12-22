В Петербурге 27 января состоится акция "Блокадный свет"

В 20:00* под гимн Санкт-Петербурга "Город над вольной рекой̆" участники акции направляют вверх включенные фонарики (свет как символ освобождения).

Студенты Санкт-Петербурга 27 января 2024 года организовывают памятную акцию "Блокадный свет" к 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 годов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике.

Акция проходит на территории Петропавловской крепости с 2017 года. Мероприятие направлено на воспитание и проявление уважения к памяти погибших во время блокады Ленинграда воинов и мирного населения. Ежегодно участниками акции становятся неравнодушные жители Петербурга, студенты вузов, руководители органов государственной власти.

Торжественная часть (с 19:20 до 20:05 ) пройдет на Соборной площади Петропавловской крепости. Она будет состоять из традиционного построения участников в виде разорванного полукруга с применением световых приборов.

В 20:00* под гимн Санкт-Петербурга "Город над вольной рекой̆" участники акции направляют вверх включенные фонарики (свет как символ освобождения). Одновременно с этим с трех сторон в небо устремляются лучи света от световых устройств, основное освещение Петропавловской крепости и Собора отключается.

*27 января 1944 года в 20:00 часов, в честь полного освобождения Ленинграда, прозвучал салют. Акция приурочена именно к этому событию.

Также в Ботаническом саду 27 и 28 января пройдет выставка "Приказано выжить". Жителей Петербурга приглашают посетить Тропический маршрут и поучаствовать в тематической прогулке. И другие выставки о блокаде Ленинграда: куда сходить в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/ Блокадный свет