В Ботаническом саду 27 января откроется выставка-квест "Приказано выжить"

Посетителям расскажут, как в суровые годы блокады работникам учреждения удалось сохранить коллекции.

В Ботаническом саду 27 и 28 января пройдет выставка "Приказано выжить". Жителей Петербурга приглашают посетить Тропический маршрут и поучаствовать в тематической прогулке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетителям расскажут, как в суровые годы блокады работникам учреждения удалось сохранить коллекции, и покажут растения, которые пережили войну.

Мы гордимся нашими предшественниками, чувствуем преемственность поколений и душевное родство с теми, кто сохранял наш Сад в тяжелые блокадные годы. Пресс-служба Ботанического сада

Ботаники даже в тяжелое для города время продолжали ухаживать за растениями, поднимали боевой дух жителей осажденного Ленинграда, радуя их красивыми цветами. В свободное от работы и дежурств время сотрудники института выступали перед ранеными в госпиталях.

В Петербурге 27 января пройдет много мероприятий, посвященных дню полного освобождения Ленинграда от блокады. Так, горожане могут посетить концерт на Дворцовой площади. Здесь откроется экспозиция военной ретротехники. Также будут работать реконструкторские и интерактивные площадки. Вход свободный.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург