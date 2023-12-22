На Шостаковича постоялец выпал из окна отеля

По неустановленной причине постоялец выпал из номера на 5 этаже.

Постоялец выпал из окна отеля на севере Санкт-Петербурга, стало известно Piter.tv.

В больницу от дома по улице Шостаковича в полпервого ночи 4 апреля доставили 40-летнего мужчину. У него была открытая черепно-мозговая травма и переломы. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В указанном доме расположен отель. По неустановленной причине постоялец выпал из номера на 5 этаже. Согласно записям в отеле, это житель Ленинградской области.

Ранее маленький житель Пушкина выпал из окна шестого этажа.

Фото: Piter.tv