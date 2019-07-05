Эксперты дали петербуржцам рекомендации на случай отключения мобильного Интернета

В минувшие выходные в результате отражения атак беспилотников как в Ленинградской области, так и в Петербурге, многие граждане столкнулись с проблемами связи.

В минувшие выходные в результате отражения атак беспилотников как в Ленинградской области, так и в Петербурге, многие граждане столкнулись с проблемами связи: наблюдались перебои с интернетом, стало невозможным оплатить покупки банковской картой. После произошедшего эксперты поделились с "Петербургским дневником" рекомендациями, как минимизировать подобные риски в будущем.

Эксперт IT-инженер Андрей Чечулин из Международного центра цифровой криминалистики СПб ФИЦ РАН предупредил, что мобильные интернет-отключения могут повлечь трудности с оплатой банковских карт. Он сказал, что обычно платёжные терминалы магазинов подключены к стационарному интернету, и использование банковских карт надёжнее, чем система быстрых платежей (СБП), поскольку оплата через карту зависит только от работоспособности терминала, установленного в магазине. Но бывают случаи, когда исчезает и стационарный интернет, как это случилось в Казани, и тогда никакие электронные способы оплаты не сработают. Вот почему лучше держать при себе небольшую сумму наличными.

Представитель некоммерческого партнёрства таксомоторных предприятий Юрий Вейков вспомнил, как работали таксисты в прошлые выходные, когда исчез интернет. Он заметил, что теперь понятно, что простого приложения недостаточно для успешного функционирования транспортной индустрии. Поскольку большинство заказов принималось онлайн, водители столкнулись с ситуацией, когда клиенты не появлялись в назначенном месте. Особенно трудно приходилось иностранным туристам, которые привыкли общаться с водителями через приложение. Эксперт рекомендовал клиентам обращаться в диспетчерские службы по обычным каналам связи.

Пресс-секретарь каршеринг-компании Никита Незнамов объяснил, что их техническая поддержка доступна в чате и по телефону, и посоветовал закрывать автомобиль вручную, согласно инструкции конкретной модели, если возникли проблемы со связью, а затем связаться со службой поддержки для завершения аренды.

Спасатель Яков Гинзбург из учебно-методического центра медицины катастроф призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил, что совсем недавно никто и не думал о высокоскоростном интернете, и мы умели обходиться без него. Он предложил искать точки бесплатного Wi-Fi в общественных заведениях, таких как кафе.

Психолог Любовь Беляева посоветовала готовиться к возможным проблемам заранее. Отсутствие интернета создаёт стресс из-за отсутствия нужной информации, добавила она. Чтобы избежать тревожности, важно заранее разработать план действий, включая хранение списка важных номеров телефонов и скачивание карт местности, работающих оффлайн.

Фото: Unsplash (Duri from Mocup)