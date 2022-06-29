"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге из-за погодных условий 14 сентября

Ветер со скоростью 15 м/с ожидается с 09:00 до 21:00.

В четверг, 14 сентября, с 09:00 до 21:00 в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 13 сентября.

Напомним, что завтра ожидается сильный ветер порывами до 15 м/с в прибрежных районах Северной столицы. Кроме того, пройдут дождь и местами ливни.

В администрации города призвали водителей быть осторожными. По возможности стоит отказаться от поездок на авто в связи с риском ДТП. Мера касается и пешеходов.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 14 сентября пройдут дожди.

Фото: Piter.TV