"Желтый" уровень опасности объявлен в Петербурге из-за погодных условий 14 сентября

В четверг, 14 сентября, с 09:00 до 21:00 в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 13 сентября.
Напомним, что завтра ожидается сильный ветер порывами до 15 м/с в прибрежных районах Северной столицы. Кроме того, пройдут дождь и местами ливни.
В администрации города призвали водителей быть осторожными. По возможности стоит отказаться от поездок на авто в связи с риском ДТП. Мера касается и пешеходов.
Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 14 сентября пройдут дожди.
Фото: Piter.TV
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