Петербуржцев предупредили о ливнях и ветре до 15 м/с 14 сентября

Жители Петербурга предупреждают о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в городе в ближайшие дни.

ФГБУ "Северо-Западное УГМС" прогнозирует дожди и местами ливни в четверг, 14 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным метеорологов, в прибрежных районах города ожидается усиление ветра до 15 м/с. В связи с этим, жителям стоит быть осторожными и не находиться под деревьями и рекламными щитами, которые могут быть повреждены сильным ветром.

Ранее сообщалось, что синоптик Колесов рассказал об итогах первой декады солнечного сентября.

Фото: Piter.TV