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"Зенит" сыграет против "Ахмата" в лазурной форме
Сегодня, 12:08
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Rybka123
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"Зенит" сыграет против "Ахмата" в лазурной форме

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Матч начнется в 14:00.

В воскресенье, 4 ноября, петербургский "Зенит" выйдет на матч против грозненского "Ахмата" в привычной лазурной форме. Об этом клуб сообщил в своем Twitter.  Отметим, что игра пройдет под закрытой крышей. Ожидается, что матч посетят 45 тысяч фанатов. 

Матч 13-го тура "Премьер-Лиги" между клубами начнется в 14:00. На данный момент "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице, "Ахмат" располагается на 9-ом месте. 

Ранее на Piter.TV: 13-летний российский футболист забил в стиле Марадоны‍

Фото: ФК "Зенит"

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Теги: ахмат , зенит , рпл
Категории: Лента новостей Картина дня Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе Зенит

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