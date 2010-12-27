"Зенит" сыграет против "Ахмата" в лазурной форме

Матч начнется в 14:00.

В воскресенье, 4 ноября, петербургский "Зенит" выйдет на матч против грозненского "Ахмата" в привычной лазурной форме. Об этом клуб сообщил в своем Twitter. Отметим, что игра пройдет под закрытой крышей. Ожидается, что матч посетят 45 тысяч фанатов.



Матч 13-го тура "Премьер-Лиги" между клубами начнется в 14:00. На данный момент "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице, "Ахмат" располагается на 9-ом месте.

Ранее на Piter.TV: 13-летний российский футболист забил в стиле Марадоны‍

Фото: ФК "Зенит"