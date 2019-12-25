Футбольные болельщики смогут сфотографироваться с кубком РПЛ

На протяжении пяти дней он будет находиться в магазине "Зенита".

Болельщики "Зенита" смогут увидеть главный футбольный трофей на выставке кубка Тинькофф Российской Премьер-Лиги. Она будет проходить с 22 по 26 июля, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Кубок будет находиться в официальном магазине "Зенит" на Невском проспекте, 20. Все желающие смогут сделать фотографии. Также подчеркивается, что допускаются посетители только в средствах индивидуальной защиты (маска и перчатки). Так как на вход может образоваться очередь, информации о времени ожидания можно будет узнать в группе футбольного клуба в "ВКонтакте".

Выставка кубка Тинькофф Российской Премьер-лиги пройдет с 22 по 26 июля в официальном магазине сине-бело-голубых на Невском проспекте, 20. Часы работы — с 10:00 до 22:00 по петербургскому времени.

Кубок был представлен в феврале 2020-го года. Его изготовили по дизайну студии Артемия Лебедева.

Напомним, что сине-бело-голубые ранее досрочно выиграли звание чемпионов РПЛ сезона-2019/20.

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Фото: artlebedev.ru