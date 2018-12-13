Стартовала продажа билетов на последний матч "Зенита" в этом сезоне

Стоимость билетов варьируется от 400 до 9 тысяч рублей.

Футбольный клуб "Зенит" открыл продажу билетов на последний матч в этом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра состоится на "Газпром Арене" 26 мая в 14:00. Петербуржцы встретятся на поле с футболистами красноярского "Енисея". Это будет последний матч в рамках Российской премьер-лиги.

Стоимость билетов на игру "Зенита" и "Красноярска" варьируется от 400 до 9 тысяч рублей. Продажа осуществляется онлайн на все секторы стадиона, кроме фанатского.

Напомним, сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России после поражения "Локомотива" в матче против "Арсенала". Кроме финальной игры болельщиков ждет чемпионский парад "Зенита". Подробности пока не разглашаются.

Фото: fc-zenit.ru