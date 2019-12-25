Счет матча – 3:1 в пользу хозяев поля.

В Санкт-Петербурге завершился матч 7-го тура российского футбольного чемпионата между "Зенитом" и тульским "Арсеналом". Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Первый тайм завершился уверенным преимуществом петербуржцев, как итог – 2:0 на табло: отличились Дзюба и Мостовой. Во втором тайме один гол в составе туляков отыграл Юрий Ковалёв.

Дважды главному судье встречи пришлось прибегнуть к помощи VAR. В первом случае не случился второй гол Андрея Мостового – зафиксировано положение "вне игры". Однако на 86-й минуте после повтора момента с участием Юрия Жиркова и Александра Ерохина гол последнего был засчитан – 3:1 как итог.

После семи туров петербуржцы набрали 16 очков и вышли на первое место в российском чемпионате. Следующий матч "сине-бело-голубые" проведут 19 сентября. В выездном матче соперником "Зенита" станет "Урал" из Екатеринбурга.

В Петербург футбол вернется 26 сентября. Соперником "Зенита" в матче на "Газпром Арене" станет "Уфа".

Фото: Piter.tv