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Дзюба забил второй гол в матче "Зенит" – "Арсенал"
Сегодня, 19:02
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Дзюба забил второй гол в матче "Зенит" – "Арсенал"

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Капитан команды технично обыграл "на замахе" игроков тульской команды в штрафной площади.

Развитие событий происходит в матче 7-го тура российского футбольного чемпионата между "Зенитом" и тульским "Арсеналом", который продолжается в Петербурге в эти минуты. На 31-й минуте болельщиков на "Газпром Арене" обрадовал форвард "сине-бело-голубых" Артем Дзюба, который отличился с паса Малкома.

Нападающий разобрался с центром обороны "Арсенала" и на "замахе" обыграл соперников, закатив мяч в ворота. Счет встречи стал 2:0. Первый гол забил Андрей Мостовой.

Ранее мы объявляли стартовый состав команды из Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: арсенал, дзюба, зенит, рпл, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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