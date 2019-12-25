Дзюба забил второй гол в матче "Зенит" – "Арсенал"

Капитан команды технично обыграл "на замахе" игроков тульской команды в штрафной площади.

Развитие событий происходит в матче 7-го тура российского футбольного чемпионата между "Зенитом" и тульским "Арсеналом", который продолжается в Петербурге в эти минуты. На 31-й минуте болельщиков на "Газпром Арене" обрадовал форвард "сине-бело-голубых" Артем Дзюба, который отличился с паса Малкома.

Нападающий разобрался с центром обороны "Арсенала" и на "замахе" обыграл соперников, закатив мяч в ворота. Счет встречи стал 2:0. Первый гол забил Андрей Мостовой.

Ранее мы объявляли стартовый состав команды из Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.tv