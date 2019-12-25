Деян Ловрен и Артем Дзюба появятся в матче "Зенит" ― "Арсенал" с первых минут

Тренерский штаб "Зенита" определился со стартовым составом команды в матче с "Арсеналом". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.
С первых минут на поле появятся Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Малком, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун.
Матч начнется в 18:30 по московскому времени. Игра пройдет в рамках седьмого тура РПЛ.
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Фото: пресс-служба ФК "Зенит"
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