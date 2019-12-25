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Деян Ловрен и Артем Дзюба появятся в матче "Зенит" ― "Арсенал" с первых минут
Сегодня, 17:19
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Деян Ловрен и Артем Дзюба появятся в матче "Зенит" ― "Арсенал" с первых минут

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Игроки "Зенита" будут в лазурной форме.

Тренерский штаб "Зенита" определился со стартовым составом команды в матче с "Арсеналом". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

С первых минут на поле появятся Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Малком, Артем Дзюба (капитан команды), Сердар Азмун.

Матч начнется в 18:30 по московскому времени. Игра пройдет в рамках седьмого тура РПЛ. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что журналиста оштрафовали за проникновение на "Газпром Арену" по чужой аккредитации. 

Фото: пресс-служба ФК "Зенит" 

Теги: зенит, состав команды, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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