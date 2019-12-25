Журналиста оштрафовали за проникновение на "Газпром Арену" по чужой аккредитации

Аккредитация была получена на имя женщины.

Внештатный корреспондент одного из СМИ проник на территорию "Газпром Арены" по чужой аккредитации. Суд привлек его к ответственности, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что 19 июля попал на стадион по аккредитации ведущего инженера ПТС, которая была выдана на имя Чудаковой. В этот день "Зенит" играл со "Спартаком".

Подсудимый признал свою вину и пояснил, что является внештатным сотрудником. Из-за ограничительных мероприятий попасть на матч было крайне трудно, объяснил он. Мужчину задержали на месте.

Петроградский районный суд назначил ему штраф в размере 3 тыс. рублей.

Напомним, матч закончился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба.

Фото: Piter.TV