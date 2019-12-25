  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Журналиста оштрафовали за проникновение на "Газпром Арену" по чужой аккредитации
Сегодня, 13:35
71
nadezhda_sib

Журналиста оштрафовали за проникновение на "Газпром Арену" по чужой аккредитации

0 0

Аккредитация была получена на имя женщины.

Внештатный корреспондент одного из СМИ проник на территорию "Газпром Арены" по чужой аккредитации. Суд привлек его к ответственности, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что 19 июля попал на стадион по аккредитации ведущего инженера ПТС, которая была выдана на имя Чудаковой. В этот день "Зенит" играл со "Спартаком".

Подсудимый признал свою вину и пояснил, что является внештатным сотрудником. Из-за ограничительных мероприятий попасть на матч было крайне трудно, объяснил он. Мужчину задержали на месте.

Петроградский районный суд назначил ему штраф в размере 3 тыс. рублей. 

Напомним, матч закончился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба.

Фото: Piter.TV

Теги: аккредитация, журналист, матч
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии