Журналиста оштрафовали за проникновение на "Газпром Арену" по чужой аккредитации

Внештатный корреспондент одного из СМИ проник на территорию "Газпром Арены" по чужой аккредитации. Суд привлек его к ответственности, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Было установлено, что 19 июля попал на стадион по аккредитации ведущего инженера ПТС, которая была выдана на имя Чудаковой. В этот день "Зенит" играл со "Спартаком".
Подсудимый признал свою вину и пояснил, что является внештатным сотрудником. Из-за ограничительных мероприятий попасть на матч было крайне трудно, объяснил он. Мужчину задержали на месте.
Петроградский районный суд назначил ему штраф в размере 3 тыс. рублей.
Напомним, матч закончился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба.
Фото: Piter.TV
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