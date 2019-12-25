"Арсенал" отыграл один гол у "Зенита" в Петербурге

"Зенит" забил еще один мяч, но он был отменён.

В Петербурге стартовал второй тайм матча 7-го тура российского футбольного первенства между "Зенитом" и "Арсеналом". Счет на табло на 60-й минуте стал 2:1 в пользу хозяев поля – в составе гостей отличился полузащитник Юрий Ковалёв. Игрок туляков забил в дальний нижний угол ворот Михаила Кержакова.

За несколько минут до этого еще один гол в ворота "Арсенала" забил Андрей Мостовой, но забитый мяч был отменён из-за положения "вне игры" у игрока.

Матч продолжается. Первый тайм команды закончили при счете 2:0 – забили Мостовой и Дзюба.

Фото: Piter.tv