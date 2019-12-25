"Зенит" уверенно ведет после первого тайма матча с "Арсеналом"

После первых 45-ти минут – счет на табло в пользу хозяев поля.

В Санкт-Петербурге завершился первый тайм матча 7-го тура российского футбольного первенства между "Зенитом" и "Арсеналом" из Тулы. Счет на табло "Газпром Арены" – 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол в составе петербуржцев забил Андрей Мостовой, который на 25-й минуте успел на добивание после удара Даниила Кругового. Второй мяч забил Артем Дзюба, который на 31-й минуте воспользовался провалом тульской команды в центре обороны.

Ранее мы объявляли стартовый состав команды из Петербурга.

Фото: Piter.tv