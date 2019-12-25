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"Зенит" уверенно ведет после первого тайма матча с "Арсеналом"
Сегодня, 19:17
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"Зенит" уверенно ведет после первого тайма матча с "Арсеналом"

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После первых 45-ти минут – счет на табло в пользу хозяев поля.

В Санкт-Петербурге завершился первый тайм матча 7-го тура российского футбольного первенства между "Зенитом" и "Арсеналом" из Тулы. Счет на табло "Газпром Арены" – 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол в составе петербуржцев забил Андрей Мостовой, который на 25-й минуте успел на добивание после удара Даниила Кругового. Второй мяч забил Артем Дзюба, который на 31-й минуте воспользовался провалом тульской команды в центре обороны. 

Ранее мы объявляли стартовый состав команды из Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: арсенал, зенит, рпл, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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