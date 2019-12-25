"Зенит" уверенно ведет после первого тайма матча с "Арсеналом"

В Санкт-Петербурге завершился первый тайм матча 7-го тура российского футбольного первенства между "Зенитом" и "Арсеналом" из Тулы. Счет на табло "Газпром Арены" – 2:0 в пользу хозяев поля.
Первый гол в составе петербуржцев забил Андрей Мостовой, который на 25-й минуте успел на добивание после удара Даниила Кругового. Второй мяч забил Артем Дзюба, который на 31-й минуте воспользовался провалом тульской команды в центре обороны.
Ранее мы объявляли стартовый состав команды из Петербурга.
Фото: Piter.tv
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