"Зенит-2" проиграл московскому "Чертаново" со счетом 1:2

Единственный мяч за петербуржскую команду забил нападающий Кирилл Макеев.

В воскресенье, 22 июля на стадионе "Петровский" состоялся матч между петербургским "Зенитом-2" и московским "Чертаново". Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу столичных гостей. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Мячи за "Чертаново" забили Роман Ежов и Владислав Сарвели. В составе петербургской команды отличился нападающий Кирилл Макеев.

После двух сыгранных матчей подопечные Александра Горшкова находятся на 16-м месте в турнирной таблице. В списке лидируют ярославский "Шинник" и томский "Томь".

Ранее "Зенит" представил новую форму из переработанных пластиковых бутылок.

Фото: fc-zenit.ru