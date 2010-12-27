"Зенит" представил новую форму из переработанных пластиковых бутылок

Дизайнеры вдохновились стадионом "Санкт-Петербург", светом софитов и блеском отражающихся на крыше лучей. Сообщила пресс-служба футбольного клуба "Зенит".

В пятницу, 30 июля футбольный клуб официально представил новую выездную футбольную форму.

Лучшая форма была в 2010: контраст синего и голубого, а голубой не такой бледный, как последнее время. Слишком бледная форма всегда плохо смотрится на ТВ картинке, особенно голубая или зеленая, комментирует новую форму футбольный фанат

Футбольную форму создавали по новой технологии Nike Dri-Fit, которая позволяет влаге испаряться, благодаря этому форма сухая и совсем не пахнет. Задняя часть футболки выполнена с прменением сетчатой ткани, которая обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и регулирует температуру тела игроков. Такое дизайнерское решение поможет петербургским футболистам чувствовать себя лучше, и соответственно больше двигаться.

Материалом для формы послужила полиэфирная ткань. Такой материал получается в ходе переработки спецально расплавленных пластиковых бутылок.

Увидеть игроков в новой форме мы сможем 21 июля на пизанской "Арене Гарибальди", в 21:15 по московскому времени. "Зенит" встретится с миланским "Интер"

Фото: ФК "Зенит"/Twitter