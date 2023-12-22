"Закатывал глаза". Спикер палаты представителей отреагировал на речь Байдена

Майк Джонсон оказался недоволен выступлением лидера США в Конгрессе.

Спикер палаты представителей в Конгрессе США, член Республиканской партии Майкл Джонсон эмоционально отреагировал на речь лидера Белого дома Джо Байдена перед местными законодателями в Вашингтоне. Ролик с выступлением политика опубликован в социальных сетях. В кадрах, размещенных на YouTube-канале FOX 11 Los Angeles, показано, что президент страны затронул проблему насилия, связанного с использованием огнестрельного оружия. Этот вопрос носит острый характер на территории государства. Джо Байден заявил, что его предшественник, республиканец Дональд Трамп, не предпринял никаких шагов для того, чтобы снизить количество таких преступлений. При этом, после очередного подобного случая стрельбы в школе в штате Айова Трамп якобы призвал "просто пережить это". Действующий президент уточнил, что он, в отличие от Трампа, успел подписать "самый важный закон" в целях того, чтобы предотвратить такие правонарушения с оружием в будущем. Во время речи приглашенного гостя спикер Майк Джонсон выглядел недовольным. Он качал головой и закатывал глаза.

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Фото и видео: YouTube / FOX 11 Los Angeles