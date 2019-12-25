"Яблоку" запретили проводить антивоенный митинг 2 марта

Для проведения мероприятия была выбрана площадь Ленина.

Администрация Калининского района отказала петербургскому отделении партии "Яблоко" в проведении антивоенного митинга на площади Ленина. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский.

В качестве даты было выбрано 2 марта. В администрации сослались на антикоронавирусное постановление №121, согласно которому проводить публичные мероприятия запрещено. Запрет будет действовать до 31 марта.

Мы полагаем сам этот запрет неправомерным, поскольку даже во время пандемии граждане должны иметь возможность выразить несогласие с действиями властей. Сегодня организаторы митинга – Анатолий Голов, Александр Шишлов и я, - обсудят ситуацию и сообщат о дальнейших действиях. Борис Вишневский.

Отметим, что в Петербурге уже прошли четыре антивоенных митинга, но несогласованных. Задержаны более 1500 человек.

Фото: Piter.tv