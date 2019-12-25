Депутаты и активисты Петербурга хотят провести акцию против войны

В уведомлении заявлены 7 инициаторов митинга.

Петербургские активисты и муниципальные депутаты подали заявление на проведение митинга "За мир, против войны". Об этом сообщил депутат МО "Смольнинское" Никита Юферев.

Инициаторами стали, помимо Юферева, Сергей Кузин, Дмитрий Балтруков, Владимир Волохонский, Марина Мацапулина, Ярослав Слепухин, Филипп Погорелов.

Митинг хотят провести 7 марта в 14:00 на площади Ленина.

В Петербурге уже прошла серия одиночных пикетов против войны. Члена "Молодежного Яблока", Никиту Чиркову, задержали.

Ранее Piter.TV собрал комментарии петербуржцев на тему "спецоперации" России на территории Украины.

Фото: Никита Юферев, Telegram / ПЪЯТНИЦА