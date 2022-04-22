"Я в курсе": Байден придумал себе новую фамилию после очередной оговорки

Президент США не смог выговорить фамилию законодателя Эрла Блюменауэра.

Американский президент Джо Байден придумал себе новую фамилию после очередной оговорки. Курьезный случай произошел с лидером Белого дома во время его выступления, которое проводилось в штате Орегон. На мероприятии глава страны оценивал вопросы развития местной инфраструктуры и решил поблагодарить представителей Конгресса США. Политику не удалось выговорить фамилию одного из членов палаты представителей Эрла Блюменауэра.

Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам...и Эрлу...извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден. Джо Байден, президент США

Ранее 79-летний американский лидер неоднократно попадал в неудобные положения в своих выступлениях. Однажды он назвал президентом США вице-президента Камалу Харрис, перепутал Сирию с Ливией, Украину и Ираном, а "уголовное преследование" — с "проституцией".

Байден объявил о запрете связанным с Россией судам заходить в порты США.

Фото и видео: YouTube / GOP War Room