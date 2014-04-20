Президент США рассказал о том, что суда не смогут швартоваться в акватории страны.

Американский президент Джо Байден объявил о запрете связанным с Россией судам заходить в порты США. Такой информацией глава государства поделился с журналистами во время специального обращения из Белого дома. Страна отказывается принимать в своей акватории корабли, которые имеют какие-нибудь контакты с РФ. В частности, речь идет о судах, ходящих под российским флагом.

США запретят прием связанных с Россией судов в наших портах, как это было сделано в Европе. Ни одному судну, которым владеет или которое эксплуатирует лицо из России, не будет позволено швартоваться. Джо Байден, президент США

Также Вашингтон направляет Украине новый пакет военной помощи на $800 млн. Военная помощь будет включать в себя поставку беспилотников, тяжелую артиллерию и порядка 144 тысячи боевых снарядов.

Фото и видео: Белый дом