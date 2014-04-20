Байден заявил о выделении Украине военной помощи на сумму $800 млн

Президент США выделит 500 млн долларов на поддержку украинской экономики.

Американский президент Джо Байден заявил о выделении Украине военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления со специальным обращением в Белом доме. Он рассказал журналистам о формировании нового масштабного пакета военной помощи для киевского режима.

Сегодня я объявляю о выделении дополнительной помощи на сумму 800 миллионов, которая призвана укрепить возможности Украины в боях на востоке страны, на Донбассе. Джо Байден, президент США

На следующей неделе политик намерен запросить Конгресс США о дополнительных денежных средствах на военную помощь Украине. Он добавил, что практически исчерпал предоставленные в прошлом месяце законодателями средства, выделенные из государственного бюджета на поставки вооружений Пентагона. Байден рассчитывает получить дополнительный бюджет ради бесперебойной организации поставок на Украину боеприпасов и оружия. В качестве прямой экономической помощи США выделит Киеву еще 500 млн долларов.

Байден призвал Россию обеспечить выход мирного населения из "Азовстали".

Фото и видео: Белый дом