Байден призвал Россию обеспечить выход мирного населения из "Азовстали"

Президент США рассказал о сложной ситуации в Мариуполе.

Американский президент Джо Байден призвал Россию обеспечить выход мирного населения из Мариуполя и с расположенного на территории города металлургического комбината "Азовстали". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления в Вашингтоне перед журналистами в рамках специального обращения по ситуации на Украине.

Он должен позволить гуманитарный коридор, чтобы люди с этого сталелитейного завода и из других мест, которые погребены под завалами, смогли выйти. Джо Байден, президент США

Ранее официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков сообщил о том, что на территории комбината "Азовсталь" заблокированы остатки украинской националистической группировки в Мариуполе. Оставшаяся территория города полностью зачищена силами ДНР и ВС РФ. На предприятии остаются порядка 2,5 тысяч человек, включая иностранных наемников и сил ВСУ. Им неоднократно предлагалось сложить оружие.

Байден: ситуация на Украине продолжит наносить урон мировой экономике.

Фото и видео: Белый дом