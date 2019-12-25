Байден: ситуация на Украине продолжит наносить урон мировой экономике

Президент США считает виновными в высокой инфляции спецоперацию РФ и пандемию ковида.

Американский президент Джо Байден считает, что ситуация на Украине продолжит наносить урон и негативно сказываться на мировой экономике и глобальных энергетических рынках. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления в штате Нью-Гемпшир.

Война на Украине продолжит наносить урон мировой экономике. Она продолжит наносить урон энергетике и негативно сказываться на том, что связано с продовольствием (цитата ТАСС) Джо Байден, президент США

Политик затронул тему роста инфляции в США. Он назвал две причины роста цен на продукты и товары. По мнению Байдена, ситуация связана с пандемией коронавируса, а также со специальной военной операцией России на Украине. Он уточнил, что треть инфляции была связана со стоимостью на автомобили. В стране фиксировались логистические нарушения в цепочках поставок, а в общей сложности производители выпустили на рынок меньше машин. Местные компании не могли вовремя получить компьютерные чипы, что сказалось на росте цен. Спецоперация РФ повлияла на рост стоимости бензина и другого топлива в мире.

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Фото и видео: Белый дом

