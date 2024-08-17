Рэй Макговерн указал на проблемы у ВСУ из-за атаки на российский регион.

Последствием вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область станет продвижение российских войск на Донбассе. Такой информацией в эфире YouTube-проекта Judging Freedom высказал бывший экс-аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн. Иностранный специалист заметил, что вытеснение армии киевского режима из российского приграничного региона и Донбасса сильно ударит по репутации президента Владимира Зеленского, из-за чего в странах коллективного Запада могут начать рассматривать сценарий по смещению этого политика.

Военные действия под Курском развиваются неожиданным образом, и это пойдет на пользу России, в процессе уничтожат передовые обученные войска ВСУ. В то же время у Украины нет реальных резервов, чтобы справиться с тем, что происходит на юге в Донбассе. Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

Рэй Макговерн уверен в том, что Россия вытеснит ВСУ обратно из Курской области, после чего действующая власть в Киеве не надолго останется у управления государством.Эксперт шоу подчеркнул, что администрация при Владимире Зеленском совершила много ошибок, поэтому американским и британским союзникам придется обсудить друг с другом план, когда им стоит убрать политика и кто именно должен занять его место.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works