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"Вегас" обыграл "Флориду" в четвертом матче финала НХЛ

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Счет в серии стал 3:1 в пользу "Вегаса".

"Вегас" одержал победу над "Флоридой" со счетом 3:2 в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра прошла на "Эф-Эл-Эй Лайв-Арене" в Санрайзе.

Дубль в составе победителей оформил Чандлер Стивенсон. Вильям Карлссон забросил третью шайбу в ворота хозяев. У "Флориды" отличились Брэндон Монтур и Александр Барков. Счет в серии стал 3:1 в пользу "Вегаса".

Ранее мы сообщали, что передача Барбашева помогла "Вегасу" разгромить "Флориду" во втором матче финала НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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