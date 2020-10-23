Передача Барбашева помогла "Вегасу" разгромить "Флориду" во втором матче финала НХЛ

Россиянин набрал 17 очков в нынешнем плей-офф НХЛ.

"Вегас" одержал разгромную победу над "Флоридой" со счетом 7:2 во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев помог своей команде добиться победы. Россиянин отметился голевой передачей на Алека Мартинеса, забросившего вторую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал 2:0 в пользу "Вегаса".

В нынешнем плей-офф НХЛ Иван Барбашев провел 19 матчей, забросил шесть шайб и отдал 11 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Флориду" в первом матче финала НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET