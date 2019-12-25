"Вечные": даже провалы не мешают Marvel оставаться в лидерах индустрии развлечений

К выходу блокбастера Marvel на цифровых платформах Piter.tv подводит итоги, куда пандемия и сценарная гибкость выводит масштабнейшую из кинофраншиз последнего времени.

Представители расы генетически улучшенных суперлюдей тайно живут на Земле. Их объединение зовется "Вечные". Они наделены невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий скрывались от человеческой цивилизации, защищая людей от монстров-девиантов. После действий Таноса и исчезновения половины вселенной они все-таки вышли на свет.

Этапы большого пути киновселенной Marvel после "Мстителей: Война Бесконечности" и "Мстители: Финал" – вещь ожидаемая. В истории кино сложно вспомнить, куда шли дальше кинофраншизы после успешных завершений одной фазы, переходя в другую. Пандемия коронавируса тоже сыграла свою роль – в итоге, будто зная, что за стримингами будущее, в начале карантина весь мир следил за перипетиями сериала "Ванда/Вижн", а затем "Сокол и Зимний Солдат" с "Локи". Сейчас на экранах – сериал про Соколиного глаза и его смену, и кто скажет, что у него меньше аудитории, чем у иных проектов в кинотеатрах?

Кстати, а как вообще дела у кино на большом экране? Оно временно отошло на второй план. Экраны по всему миру то закрыты, то ограничены: пандемийные ограничения – штука серьезная. После множественных переносов зрителям удалось показать скрытые уголки вселенной комиксов, вот Россия в "Черной вдове", вот мечтательная Азия в "Шан-чи и легенде десяти колец". На подмостках сшиваются сюжеты и второстепенные персонажи, появление большой картины, где сходятся все линии – только впереди. К тому же, вскрылось существование мультивселенной, а это значит, что у создателей кино по комиксам окончательно развязаны руки.

Являются ли такой смысловой точкой "Вечные"? С первого взгляда казалось, что так – неспроста же студия пригласила лауреатку "Оскара" Хлою Чжао ("Земля кочевников") и внушительный актерский состав: Сальму Хайек, Анджелину Джоли, двух выходцев из "Игры престолов" и многих других. Постановщице с ярким авторским почерком дали полную творческую свободу. Учитывая, что от работы с Marvel в свое время отказывались Эдгар Райт и Эдвард Нортон, это хорошая новость о договороспособности студии, которая до этого брала под крыло более "гибких" и "легких" постановщиков. И это видно с первого кадра.

"Вечные" – это панк-жест, постмодерн-молебен в адрес старого фантастического кино из XX века. Старая школа видна с первых секунд – с плывущего объясняющего текста начинались разве что "Звездные войны". Редкая для современного вегетарианского супергеройского кино постельная сцена – когда еще такое было?

Совсем разочаровываться рано: подарки для фанатов приделаны в сценах после титров, там есть не только появление кумира Гарри Стайлза в роли Эроса, но и слышен голос нового темнокожего супергероя, казалось, уже давно забытого. Упоминается группа BTS, юмор в одиночку вытаскивает на себе Кумэйл Нанджиани. Инклюзивность современного западного кино – здесь тоже галочка. Самый технически образованный персонаж Фастос здесь в современности создал однополую семью, актриса Лорен Ридлофф ("Звук металла") стала первой исполнительницей супергеройской роли с нарушением слуха.

Конечно, основной скелет фильмов Marvel (противодействие монстру, поиск макгаффина) сохранен, но здесь есть противодействия и главенствующий конфликт, поднятые на уровень средневекового эпоса – даром что есть те же Гильгамеш и Икар. Хлою Чжао не интересует фан-сервис, ей действительно важно высказаться о вечных ценностях: любовь, дружба, предательство, природа. Вместе с актерами из "Игры престолов" Ричардом Мэдденом и Китом Харрингтоном оттуда же пришел и композитор Рамин Джавади, который придает новое измерение обычно фоновому музыкальному сопровождению фильмов о комиксах.

Что получилось в итоге? Прокат прошел, "Вечные" со скрипом отбили свой бюджет, хотя получили самые низкие оценки со времен начала киновселенной Marvel. Этот пример не отразился на репутации студии, а в кинотеатры всех фанатов вернет Человек-паук: третий фильм с Томом Холландом и расширение мультивселенной точно станет главным блюдом в предновогоднем прокате. А если популярные проекты все равно помогают студии, то чего бы и не поэкспериментировать в "Вечных"? Тем более когда получается такой материал, поляризующий и зрителей, и кинокритиков.

Текст: Федор Быков для Piter.tv

Фото: ©MARVEL