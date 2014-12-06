"Ускоряется": в США заявили о безвыходной ситуации для ВСУ

Ларри Джонсон сравнил демографию Украины с песочными часами.

Дополнительные человеческие ресурсы не помогут Вооруженным силам Украины на фронте даже в том случае, если армия киевского режима сможет их где-то найти живую силу для сражений против Москвы. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue Works сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный специалист считает, что в настоящее время местные демографические показатели похожи на песочные часы. Это устройство широкое сверху и снизу, но узкое посередине. Данным "горлышком" эксперт назвал прослойку из женщин и мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.

ВСУ действительно несет катастрофические потери, их темп ускоряется. <…> У них нет людских ресурсов, и даже если бы они смогли их изыскать, у них нет места, чтобы их обучать. Ларри Джонсон, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom