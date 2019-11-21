Иностранцам удалось получить его снимок.

"Уникальный" российский самолет попал в прицел истребителя F-16 Fighting Falcon. Речь идет об учебно-тренировочном самолете Ту-134УБЛ. Он известен как "Черная Жемчужина". Его используют для перевозки грузов. Ранее при помощи воздушного средства Россия готовила экипажи для Ту-160 и Ту-22М3.

Самолет под бельгийским управлением смог сфотографировать воздушное средство ВКС РФ. Специалисты опубликовали соответствующий снимок в Twitter. Эксперты полагают, что изображение могло быть получено при помощи инфракрасного диапазона. Им обладает прицел Sniper Advanced Targeting Pod

Это уже второй случай перехвата российского самолета службами Бельгии. Впервые это произошло в феврале над Балтийским морем.

Ранее Piter.tv писал о том, что сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА.

Видео: YouTube/Youtube/sky.n.planes, NavyRecognition, Twitter/Belgian Air Force