"Умный воротник" Xiaomi поможет скорректировать осанку

Шейное кольцо поможет избавиться отболей в спине.

"Умный воротник" Xiaomi HiPee Smart Health Neckband поможет скорректировать осанку. Разработчики аппарата рассказали пользователям о том, что воротник имеет функцию синхронизации с мобильным устройством, а также датчики движения тела. Это позволит передавать информацию о количестве неправильных поз в день, а также о распределении нагрузки на организм и давления на позвоночник.

На базе Xiaomi Youpin представлено кольцо, которое надевается на шею контролирует и корректирует осанку в режиме реального времени. Создатели уверены, что их проект позволит пользователю избавиться болей в спине. За счет устройства клиент сможет контролировать неправильное положение тела и опускание головы вниз. Воротник будет уведомлять человека о таких ситуациях при помощи оповещений.

HiPee Smart Health Neck Ring использует алгоритм на основе искусственного интеллекта, который определяет изменения позы на 360°. Воротник предлагает пользователю несколько соматосенсорных игр, которые позволяют размять проблемные области.

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Фото и видео: Xiaomi

