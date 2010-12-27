Российские космонавты примут участие в "Тотальном диктанте"

В прошлый раз Олег Артемьев писал диктант на борту МКС в 2014 году.

Акция "Тотальный диктант" в этом году во второй раз пройдет в космосе. Об этом рассказала на пресс-конференции во Владивостоке руководитель проекта Ольга Ребковец.

В этом году во второй раз "Тотальный диктант" будет написан в космосе. Ольга Ребковец

При этом она включила запись обращения космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Олега Артемьева. Они подтвердили, что будут участвовать в акции.

В 2014 году Артемьев в первый раз был на МКС и в первый раз написал там диктант. В этом году он полетел снова, видимо, для того, чтобы написать там диктант. Пошутила Ребковец

В этом году "Тотальный диктант" напишут люди из 1021 населенного пункта 76 стран. Впервые поучаствуют в акции жители Катара и Сирии. Также диктант проведут в Омске, в колонии №3 и на трех рейсах S7. На рейсе Владивосток- Новосибирск будет диктовать сама Ребковец, на рейсе Новосибирск-Москва — ведущая ГТРК Евгения Дергачева, на рейсе Москва-Рим — Алла Михеева.

"Тотальный диктант"— ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.

Напомним, что диктант проведут 14 апреля.

Ранее мы писали, что в Северной столице "Тотальный диктант" будет проведен почти на 90 площадках, среди которых – вузы, библиотеки, школы, общественно-культурные центры, музеи. Организаторы ожидают, что в "Тотальном диктанте" в этом году примут участие 10000 петербуржцев.

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