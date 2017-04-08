Ликбез: в Петербурге 14 апреля пройдёт Тотальный диктант-2018

Тотальный диктант в Петербурге прочитают чета Боярских, Светлана Сурганова и участники рэп-батлов.

14 апреля пройдёт международная акция по добровольной проверке грамотности "Тотальный диктант". Об этом сообщает оргкомитет акции "Тотальный диктант" в Санкт-Петербурге. С 4 апреля на официальном сайте стартовала регистрация на площадки для написания диктанта.

В Северной столице Тотальный диктант будет проведен почти на 90 площадках, среди которых – вузы, библиотеки, школы, общественно-культурные центры, музеи.

Организаторы ожидают, что в Тотальном диктанте в этом году примут участие 10000 петербуржцев (в 2017 году было 7200 участников). По количеству участников акции Северная столица два последних года занимает второе место в мире, уступая только Москве.

Читать текст Тотального диктанта, наряду с профессиональными филологами и преподавателями других специальностей, будут известные петербуржцы. В главном корпусе СПбГЭУ "диктаторами" выступят Михаил Боярский с супругой актрисой Ларисой Луппиан. На филологическом факультете РГПУ им. Герцена – музыкант Светлана Сурганова, народная артистка РФ Светлана Крючкова (четырежды чтец Тотального диктанта), актер Александринского театра Петр Семак и директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров.

Также в Университете ИТМО – "диктатором" выступит поэт Марина Кацуба (победитель "Битвы поэтов" и первая девушка – участница рэп-батла на площадке Versus, также одержавшая в нем победу) и поэт, батл-рэпер Дмитрий Ромащенко, известный по прозвищу "Эрнесто Заткнитесь".

Со списком всех площадок города можно ознакомиться на официальном сайте Тотального диктанта.

Справка:

Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса.

Фото: pixabay