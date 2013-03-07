"Торпедо" обыграло "Трактор" в матче КХЛ

Матч завершился со счетом 5:2.

Нижегородский клуб "Торпедо" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра проходила на ледовой арене в Нижнем Новгороде. Встреча завершилась с результатом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев стадиона.

На 3, 37 и 45 минутах матча спортсмен Кенни Агостино смог оформить хет-трик в составе "Торпедо". Еще две шайбы в ворота соперников забросили на 30 и 60 минутах Дамир Жафярови Кирилл Ураков. Со стороны "Трактора" дубль реализовал Лукаш Седлак. Он забил шайбы на 15 и 50 минутах игры.

Напомним, что защитник челябинцев Евгений Кулик провел свой 400-й матч в рамках КХЛ.

"Автомобилист" проиграл "Барысу" в овертайме.

Фото и видео: YouTube / ЖК Торпедо

