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"Тампа" разгромила "Вашингтон", Сергачев отметился голевой передачей

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На счету защитника 57 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала разгромную победу над "Вашингтоном" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев помог своей команде добиться успеха. Россиянин отдал голевую передачу на Алекса Киллорна, который забросил первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 74 матча, забросил восемь шайб и отдал 49 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Макдэвид забил 300-й гол в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: михаил сергачев, хк вашингтон кэпиталз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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