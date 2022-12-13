"Тампа" разгромила "Вашингтон", Сергачев отметился голевой передачей

"Тампа" одержала разгромную победу над "Вашингтоном" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.
Защитник "Тампы" Михаил Сергачев помог своей команде добиться успеха. Россиянин отдал голевую передачу на Алекса Киллорна, который забросил первую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 74 матча, забросил восемь шайб и отдал 49 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что Макдэвид забил 300-й гол в НХЛ.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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